Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 27 321 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 158, вторую дозу получили 3 611, бустерную дозу - 20 552 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 017 859, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 134 947, вторую дозу получили 4 634 404, бустерную дозу - 1 248 508 человек.