При организации социальной работы предпочтение отдается членам семей шехидов

Кабинет министров внес изменения в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от 15 января 1994 года № 10 "Об утверждении" Правил увековечения имени шехида и применения льгот для семьей шехидов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям, в "Правила увековечения имени шехида и применения льгот для семей шехидов", утвержденные постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 15 января 1994 года № 10, добавляется подпункт 3.2.9-1:

"При организации социальной работы и самозанятости безработных, а также профессиональной подготовки предпочтение отдается членам семей шехидов".