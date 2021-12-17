"Азеригаз" предупредил граждан о мошенниках
В Азербайджане для газовых счетчиков стоимостью 47 манатов ряд жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) незаконно требует у владельцев квартир 500 манатов.
Об этом заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Алиев отметил, что с июля 2021 года при газификации многоэтажных домов не взимается плата за установку газовых счетчиков.
По словам главы профсоюза, в некоторых зданиях руководители ЖСК ведут себя как собственники здания.
"Граждане должны знать, что с юридической точки зрения собственником здания являются они сами", - заявил Руслан Алиев.
Генеральный директор попросил жителей ЖСК не платить никаких сборов в таких случаях.
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