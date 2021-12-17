Тяжелое ДТП на трассе Баку-Алят

На автомобильной дороге Баку-Алят произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пресс-службы Клинического медцентра Эльнур Хидаятоглу.

Согласно информации, столкнулись легковой автомобиль и автобус.

"До настоящего времени в Клинический медицинский центр доставлены 7 человек. Должны быть доставлены еще двое. Среди них есть те, кто находятся в критическом состоянии, включая малолетнего ребенка", - отметил он.