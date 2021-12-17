https://news.day.az/society/1417035.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Алят - много пострадавших
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Алят - много пострадавших
На автомобильной дороге Баку-Алят произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пресс-службы Клинического медцентра Эльнур Хидаятоглу.
Согласно информации, столкнулись легковой автомобиль и автобус.
"До настоящего времени в Клинический медицинский центр доставлены 7 человек. Должны быть доставлены еще двое. Среди них есть те, кто находятся в критическом состоянии, включая малолетнего ребенка", - отметил он.
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