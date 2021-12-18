Стали известны имена пострадавших в жутком ДТП на трассе Баку-Алят

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на 61-м километре автомобильной дороги Баку-Алят в Клинический медицинский центр были доставлены 9 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пресс-службы Клинического медцентра Эльнур Хидаятоглу.

По его словам, трое из пострадавших находятся в реанимации, один - в отделении нейротравмы, еще один - в травматологическом отделении. Другие после оказания медпомощи были отпущены домой.

Список пострадавший в ДТП:

1. Алиева Нигяр (2008 года рождения);

2. Алиева Самира (1988 года рождения);

3. Алили Али (2010 года рождения);

4. Гахраманова Акифа (1968 года рождения);

5. Агабейова Гюльзар (1968 года рождения);

6. Мамедова Тарана (1961 года рождения);

7. Марданов Забит (1994 года рождения);

8. Агабейова Афсана (1998 года рождения)

9. Алиев Халиг (1971 года рождения).