Стали известны имена пострадавших в жутком ДТП на трассе Баку-Алят - СПИСОК
В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на 61-м километре автомобильной дороги Баку-Алят в Клинический медицинский центр были доставлены 9 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пресс-службы Клинического медцентра Эльнур Хидаятоглу.
По его словам, трое из пострадавших находятся в реанимации, один - в отделении нейротравмы, еще один - в травматологическом отделении. Другие после оказания медпомощи были отпущены домой.
Список пострадавший в ДТП:
1. Алиева Нигяр (2008 года рождения);
2. Алиева Самира (1988 года рождения);
3. Алили Али (2010 года рождения);
4. Гахраманова Акифа (1968 года рождения);
5. Агабейова Гюльзар (1968 года рождения);
6. Мамедова Тарана (1961 года рождения);
7. Марданов Забит (1994 года рождения);
8. Агабейова Афсана (1998 года рождения)
9. Алиев Халиг (1971 года рождения).
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