Цепная авария в тоннеле в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Насиминском районе Баку столкнулись три автомобиля, пострадал один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в тоннеле на проспекте Зии Буньядова.
Автомобиль марки Chevrolet, управляемый Атабеком Рамазанлы 1992 года рождения, на высокой скорости врезался в Mercedes. Транспортное средство, вышедшее из-под контроля, также врезалось в автомобиль марки Kia и в бетонную стену. В результате аварии А.Рамазанлы получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
На место происшествия привлечены сотрудники Управления полиции Насиминского района. В целях обеспечения безопасности полиция перекрыла часть тоннеля в направлении круга Гелебе. Разбившиеся автомобили были удалены с территории с помощью эвакуаторов.
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