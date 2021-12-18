Цепная авария в тоннеле в Баку

В Насиминском районе Баку столкнулись три автомобиля, пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в тоннеле на проспекте Зии Буньядова.

Автомобиль марки Chevrolet, управляемый Атабеком Рамазанлы 1992 года рождения, на высокой скорости врезался в Mercedes. Транспортное средство, вышедшее из-под контроля, также врезалось в автомобиль марки Kia и в бетонную стену. В результате аварии А.Рамазанлы получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

На место происшествия привлечены сотрудники Управления полиции Насиминского района. В целях обеспечения безопасности полиция перекрыла часть тоннеля в направлении круга Гелебе. Разбившиеся автомобили были удалены с территории с помощью эвакуаторов.