https://news.day.az/society/1417102.html В Сумгайыте Mercedes насмерть сбил женщину
В Сумгайыте Mercedes насмерть сбил женщину
В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром в поселке Гаджи Зейналабдина автомобиль марки Mercedes сбил стоявшую на остановке Мамедову Рашиду Габиль гызы (1986 г.р.). Женщина скончалась на месте происшествия.
Тело погибшей передано по назначению.
По факту проводится расследование.
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