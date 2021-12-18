В Сумгайыте Mercedes насмерть сбил женщину
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В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром в поселке Гаджи Зейналабдина автомобиль марки Mercedes сбил стоявшую на остановке Мамедову Рашиду Габиль гызы (1986 г.р.). Женщина скончалась на месте происшествия.

Тело погибшей передано по назначению.

По факту проводится расследование.