Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Аляте

Состояние одного из шести пострадавших в тяжелом ДТП, которое произошло накануне вечером на трассе Баку-Алят, оценивается как тяжелое, сказал в субботу Trend глава пресс-службы бакинского Клинического медицинского центра №1 Эльнур Хидаятоглу, передает Day.Az.

Он сообщил, что трое пострадавших - 11-летний Али Алили, 61-летняя Акива Гахраманова и 27-летний Забит Марданов помещены в реанимационное отделение центра.

"Состояние 11-летнего мальчика оценивается как критическое, он получил тяжелые травмы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему поставлен диагноз "черепно-мозговая травма". Состояние двух других пострадавших, помещенных в реанимацию, продолжает оставаться средней тяжести", - сказал Хидаятоглу.

Он также добавил, что пострадавшие Алиева Самира (1988), Агабекова Гюльзар (1968) и Алиев Халиг (1971) проходят лечение в палате.

"Пострадавшие в ДТП Нигяр Алиева, Тарана Мамедова и Афсана Агабекова выписаны домой", - сказал глава пресс-службы.

Отметим, что вчера вечером на 61-м километре автодороги Баку-Алят произошло тяжелое ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Девять пострадавших были доставлены в Клинический медцентр №1.