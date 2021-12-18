Закон "О медиа" открывает новые возможности на рынке СМИ Азербайджана

14 декабря Милли Меджлис принял в первом чтении закон "О медиа". Действовавший закон в этой сфере был принят в 1999 году и безнадежно устарел. За двадцать два года много чего изменилось, и в эпоху современных информационных технологий старый закон перестал соответствовать реалиям. За это время в него были внесены десятки изменений, но этого оказалось недостаточно для эффективного регулирования информационной деятельности и наведения порядка в этой сфере.

Принятый закон, состоящий из девяти глав и 78 пунктов, определяет общие правила организации деятельности в сфере медиа, правовые и экономические основы этой деятельности, а также правила получения, подготовки, передачи, производства и распространения массовой информации.

В 2008 году был создан Фонд государственной поддержки средств массовой информации, призванный поддержать финансово органы медиа, укрепить социальную защиту журналистов, избавить СМИ от необходимости искать деньги и дать им возможность повысить профессионализм. В бюджет Фонда в 2010-2018 годы из государственного бюджета было выделено 32 миллиона манатов (19 миллионов долларов США). До бесконечности так продолжаться не могло. И в 2019 году были введены новые правила, согласно которым Фонд финансирует только те газеты, которые регулярно публиковались в течение последних трех лет, состояли по меньшей мере из 16 страниц (в формате A3), печатались тиражом не менее 5000 экземпляров в день и продавались в количестве как минимум 2000 копий в день.

Для регулирования всех проблем в соответствии с новым законом создается реестр медиаструктур. Целью реестра является определение количества субъектов медиаструктур, а также формирование механизма защиты признанных прав субъектов и их работников, обеспечение быстрой и эффективной аккредитации, стимулирование деятельности в данной сфере. В обосновании к закону указывается, что неупорядоченная информация препятствует реализации проектов поддержки развития медиа и эффективной деятельности в данном направлении. Указано также, что включение журналистов в реестр медиаструктур носит добровольный характер. Лицо может действовать как журналист и без этого, а сами издания независимы при выдаче удостоверений своим сотрудникам.

Как видим, в документе нет ни слова о том, что включение в реестр носит принудительный, или же, наоборот, ограниченный характер. Это не будет какой-то "элитный клуб", куда пускают не всех. Любое издание, официально зарегистрированное в Азербайджане, сможет зарегистрировать своих сотрудников в реестре, если те того пожелают. И, судя по всему, государство очень заинтересовано в том, чтобы в реестре значилось как можно больше сотрудников медиа. Это позволит видеть полную картину и исходить из нее при составлении проектов и т.д.

В целях привлечения журналистов к регистрации вводятся льготы. Журналисты, включенные в реестр и имеющие соответствующее удостоверение, получат право на бесплатный вход на различные объекты и мероприятия с целью осуществления профессиональной деятельности. Опять же, никто не говорит о том, что журналисты с обычными удостоверениями туда допускаться не будут. Но первые будут пользоваться льготами и преференциями, на какие-то мероприятия, возможно, они будут пропускаться в приоритетном порядке, у них будет больше доступа и этот доступ будет преимущественным. Не будет ни для кого откровением тот факт, что во всем мире на какие-то важные государственные и общественные мероприятия аккредитуют далеко не всех желающих. Это правило, которое существовало всегда и в большинстве стран. В том числе оно действует в Азербайджане.

Включенные в реестр медиа также будут иметь льготы при получении рекламы, в вопросах участия в проектах и тренингах. Журналисты, включенные в реестр, получат возможность воспользоваться финансовыми преференциями, в том числе льготные кредиты, мерами, направленными на усиление соцзащиты и улучшение материального обеспечения. Все эти льготы и преференции указаны для того, чтобы заинтересовать журналистскую братию в упорядочении деятельности, которая послужит их же благу.

В новом законе есть много полезных моментов. Наконец-то будет урегулирован вопрос плагиата и нарушения авторских прав, публикации фейков и опровержений. Далее - закон говорит о недопустимости преследования, давления на журналистов в связи со сбором, подготовкой, редактированием и производством, передачей информации, предназначенной для общества, которая не ограничена законодательством Азербайджана. Журналисты имеют право на независимость, объединение в организации, представляющие их интересы, личную неприкосновенность при исполнении профессионального долга, на защиту чести и достоинства.

Издания, значащиеся в реестре, будут иметь не только преференции, но и обязательства. Согласно закону, при выявлении в течение года 3 фактов несоответствия требованиям, предъявляемым к публикуемой и (или) распространенной в СМИ информации, медиа-субъекты будут исключены из реестра. В этом пункте закона нет уточнений, но речь, надо понимать, идет о публикации фейковой, секретной, закрытой, не соответствующей действительности, имеющей провокационный или клеветнический характер, информации, унижающей честь и достоинство, информации, призывающей к свержению конституционного строя, сепаратизму, экстремизму и так далее. Также будут исключаться медиа, не способные выходить регулярно. Есть и другие причины, по которым орган медиа или журналист могут быть исключены из реестра. О них можно в подробностях узнать из СМИ, в том числе на сайте Day.Az.

Очень важным моментом является порядок распространения сделанных тайно видео и аудиозаписей. В последние годы снимать все и вся и выкладывать в открытый доступ стало модой. Занимаются этим не только пользователи какого-нибудь ТикТока, но и средства массовой информации. Особенно это важно, когда речь идет о видео и фото, содержащих информацию секретного характера, например, военного, имеющие отношение к национальной безопасности. Эта проблема дала о себе знать в период 44-дневной войны и недавних событий на границе. Тут нет никаких признаков атаки на свободу слова. Каждое государство имеет право защищать свою безопасность, а через это и безопасность каждого отдельно взятого гражданина.

Свои же задачи в сфере медиа государство - опять же, согласно новому закону - видит в следующем: в обеспечении разнообразия мнений и свободы деятельности в сфере медиа; в создании условий для обеспечения информацией каждого гражданина в Азербайджане; в защите пользователей, в частности, детей, от влияния вредной информации; в поощрении развития медиа и принятии стимулирующих мер; в стимулировании деятельности субъектов медиа и работы журналистов; в обеспечении конкурентной среды в сфере медиа, создании равных возможностей для работы субъектов медиа и журналистов; в обеспечении безопасности медиапространства Азербайджана и создании условий для обеспечения общественного вещания.

Зульфугар Ибрагимов