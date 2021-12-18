Госфонд соцзащиты о порядке замены банковских карт с истекшим сроком действия

В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) рассказали о порядке замены банковских карт с истекшим сроком действия в связи с завершением года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, руководитель Департамента по связям с общественностью ГФСЗ Рашад Мехдили сообщил, что при назначении гражданину пенсии, пособия, адресной социальной помощи ему сообщают о том, в каком банке он должен получить банковскую карту и он получает карту после предъявления удостоверения личности в филиале соответствующего банка.

В случае потери карты "Международного банка Азербайджана" (ABB) или же "Kapital Bank" гражданин может получить новую карту, обратившись в любой филиал этих банков.

Р.Мехдили отметил, что "Kapital Bank" представляет в начале месяца в ГФСЗ список карт, срок действия которых истекает в конце указанного месяца: "После утверждения списка фондом карты обновляются. А граждане, получающие социальные выплаты в Международном банке, могут обратиться в любой его филиал и обменять карту с истекшим сроком действия на новую банковскую карту".