В Баку задержали серийных воров-домушников

Установлены личности похитивших из дома крупную сумму денег в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), в 7-й отдел полиции Бинагадинского района поступила информация о том, что в одном из домов, расположенных на территории поселка Баладжары, в период с 15 ноября по 14 декабря текущего года было украдено 50 000 манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении кражи житель города Баку Р.Казымов и житель Тертерского района Р.Агазаде.