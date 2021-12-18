Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане было вакцинировано от коронавируса (COVID-19) 28277 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3265, вторую дозу получили 4218, бустерную дозу - 20794 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11046136, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5138212, вторую дозу получили 4638622, бустерную дозу - 1269302 человек.