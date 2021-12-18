https://news.day.az/society/1417302.html Али Асадов дал поручение в связи с модернизацией НПЗ - ФОТО
Али Асадов дал поручение в связи с модернизацией НПЗ - ФОТО
Сегодня премьер-министр Али Асадов ознакомился с модернизацией и реконструкцией нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, после ознакомления с проводимой работой состоялось совещание под председательством премьер-министра и с участием председателя и членов Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании, президента компании.
На совещании обсуждалось проведение работ по модернизации и реконструкции в соответствии с графиком и предстоящие работы.
Были определены задачи, даны поручения по своевременному и полному осуществлению соответствующих работ.
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