Али Асадов дал поручение в связи с модернизацией НПЗ

Сегодня премьер-министр Али Асадов ознакомился с модернизацией и реконструкцией нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, после ознакомления с проводимой работой состоялось совещание под председательством премьер-министра и с участием председателя и членов Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании, президента компании.

На совещании обсуждалось проведение работ по модернизации и реконструкции в соответствии с графиком и предстоящие работы.

Были определены задачи, даны поручения по своевременному и полному осуществлению соответствующих работ.