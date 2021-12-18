Новые подробности тяжелого ДТП в Аляте с участием микроавтобуса

ГУДП МВД распространило информацию в связи с ДТП в Аляте.

Как сообщает Day.Az, в информации говорится, что 17 декабря 2021 года около 19:45 на 61-м км автодороги Баку-Газах-граница с Грузией, проходящей по территории поселка Алят Гарадагского района, столкнулись автомобили "Ford Transit" и ВАЗ-2105.

Пострадавшие в результате ДТП пассажиры "Ford Transit" Алили Али Халиг оглу и Гахраманова Акифа Телфидар гызы были доставлены в КМЦ, Алиева Самира Нусрет гызы, Алиев Халиг Шахбаз оглу, Марданов Забит Рахман оглу также были госпитализированы в отделение травматологии, Агабекова Афсана Физули гызы, Агабекова Гюльназ Баба гызы, Мамедова Тарана Фарман гызы и Алили Нигяр Халиг гызы выписаны.

Во время медицинского осмотра после происшествия выяснилось, что водитель микроавтобуса "Ford Transit" Джамшид Исмаилов употреблял марихуану, и сам признался в этом.

Вместе с тем установлено, что ранее неоднократно судимый водитель Джамшид Исмаилов в 2011 и 2013 годах привлекался к уголовной ответственности по статье 263 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, то есть за нарушение правил дорожного движения или эксплуатацию транспортных средств и причинение вреда здоровью других лиц.