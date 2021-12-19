Сегодня в Азербайджане пройдут испытательные экзамены по II этапу приема в вузы

Сегодня будут проведены испытательные экзамены по II этапу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с моделью II этапа вступительного экзамена на уровень бакалавриата высших учебных заведений 2022 года, участникам будут представлены тестовые задания по 3 экзаменационным предметам в каждой группе следующим образом:

Желающие сдать экзамен по III группе специальностей должны отметить о намерении сдать экзамен по подгруппе DT или TC. Желающие принять участие в испытательном экзамене по обеим подгруппам 19 декабря сдадут экзамен по азербайджанскому (русскому) языку, истории и литературе, а 26 декабря дополнительно сдадут экзамен по географии.

Абитуриентам предоставляется 30 тестовых заданий по каждому предмету. Из этих заданий 22 являются закрытыми, а 8-открытыми.

Продолжительность экзамена-3 часа (продолжительность дополнительного экзамена по географии - 1 час).

Экзамены пройдут 19 декабря в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Шеки, Мингячевире, Барде, Гейчае, Физули, Ширване, Хачмазе, Лянкяране. Дополнительные экзамены по географии пройдут 26 декабря в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

В связи с проверкой письменных работ и в зависимости от количества участников, результаты экзамена будут объявлены не ранее, чем через 2 недели. Абитуриентам будут представлены баллы, набранные на экзамене, по 400-балльной шкале.

Отметим, что для участия в испытательном экзамене подано 3870 заявок.