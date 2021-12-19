Тела погибших в ДТП в Турции граждан Азербайджана доставят в Нахчыван

"Вечером 18 декабря пассажирский автобус, следовавший из турецкого города Игдыр в Стамбул, разбился в поселке Сарыгамыш Карса из-за снежной погоды. В автобусе находился 21 гражданин Азербайджана".

Об этом АПА сообщил генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев, передает Day.Az.

По словам Гулиева, в результате ДТП погибли жительницы Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Гамар Ниязова (2002 г.р.) и Фазиля Исмаилова (1961 г.р.): "После завершения юридических процедур в связи с погибшими их тела будут отправлены в Нахчыван".

Генеральный консул сообщил, что 14 из 21 гражданина Азербайджана, находившегося в автобусе, получили травмы, один из них находится в критическом состоянии: "Остальные 13 пострадавших были отпущены домой после оказания медицинской помощи".