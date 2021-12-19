В Париже прошел концерт, посвященный 880-летию Низами Гянджеви

В Азербайджанском культурном центре в Париже прошел концерт, посвященный 880-летию великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, организованный посольством Азербайджана во Франции, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA), передает Day.Az.

Концерт посетили общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, диаспорских организаций.

Выступившие посол Рахман Мустафаев, главный редактор журнала Musulmans en Franse Жан Мишель Брен, исламовед Центра национальных научных исследований Франции Карим Ифак рассказали о жизни и творчестве Низами Гянджеви, который внес огромный вклад в развитие мировой литературы, служил высшим идеям общечеловеческих ценностей гуманизма, благородства, просветительства, справедливости, равенства и мира. Любовь к человеку, желание видеть его счастливым, совершенным, проходит через все творчество поэта. Низами занимает место в одном ряду с великими поэтами мира, его произведения всегда будут источником вдохновения как для нас, так и для будущих поколений. А сборник эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица") Низами Гянджеви, в который в стихотворной форме входят произведения "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Лейли и Меджнун", входит в мировую сокровищницу. Через столетия его идеи по-прежнему актуальны, а творения переведены на многие языки, к исследованию его произведений обращаются ученые разных стран, находя для себя новые горизонты величия литературного слова. Было отмечено, что в рамках объявленного в Азербайджане Года Низами Гянджеви множество мероприятий проводится в стране и за рубежом.

Гостям была представлена концертная программа по произведениям Низами Гянджеви на музыку национальных классиков Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева и Фархада Бадалбейли. Выступили проживающие и обучающиеся во Франции представители азербайджанской музыкальной культуры - Тимур Абдикеев (баритон), Саида Зульфугарова (пиано), Агарагим Гулиев (флейта), Саддам Новрузбеков и Джейхун Айдыноглу (балабан). Выступления артистов были встречены овациями зрителей.