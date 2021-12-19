https://news.day.az/society/1417491.html Посольство Турции в Баку выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанцев в ДТП
Посольство Турции в Баку выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанцев в ДТП
Посольство Турции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью двух граждан Азербайджана в результате ДТП в районе Сарыкамыш провинции Карс.
Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства в Twitter.
"В результате ДТП с участием автобуса, произошедшего в районе Сарыкамыш провинции Карс, погибли 4 человека, двое из которых были гражданами Азербайджана. Упокой Аллах души погибших, соболезнуем их близким и желаем терпения, а раненым - скорейшего выздоровления", - говорится в соболезновании посольства.
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