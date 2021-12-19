В Азербайджане прошли пробные экзамены по приему в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в воскресенье провел в 15 городах и районах страны пробные экзамены по второму этапу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

На пробном экзамене по второму этапу вступительного экзамена абитуриентам было представлено 30 тестовых заданий (всего 90 заданий) по каждому предмету (3 предмета) в соответствии с группами специальностей. 22 из этих задач закрытые и 8 открытые. 3 из открытых заданий - ситуационные или текстовые, требующие письменных ответов.

ГЭЦ доводит до сведения абитуриентов, что 25 абитуриентов с наивысшими результатами на экзамене будут приглашены на "День открытых дверей", который состоится 14 января 2022 года в новом административном здании ГЭЦ по адресу: улица Академика Гасана Алиева, 299.

В ходе встречи ответственные сотрудники ГЭЦ дадут рекомендации абитуриентам по вступительным экзаменам, выбору специальности и другим вопросам на следующий учебный год, а также ответят на вопросы.