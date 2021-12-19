Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 20 738 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 701, вторую дозу получили 3 247 человек, "бустерную дозу" - 14 790 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 066 874, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 140 913, вторую дозу получили 4 641 869 человек, "бустерную дозу" - 1 284 092 человека.