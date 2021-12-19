Состоялась церемония выпуска азербайджанских военных моряков
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C участием личного состава Командования бригады морской пехоты Азербайджана состоялась церемония выпуска "Основного курса второго семестра военно-морского командования".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство национальной обороны Турции, церемония прошла при координации командования "Азербайджанской оперативной группы" ВС Турции.