https://news.day.az/society/1417569.html Пожар в жилом здании в Хырдалане - жильцы эвакуированы
Пожар в жилом здании в Хырдалане - жильцы эвакуированы
В городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар в девятиэтажном жилом здании, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
Согласно информации, сгорели бытовые отходы на площади 3 кв.м. на седьмом этаже здания. В результате пожара 10 жителей здания были эвакуированы в безопасное место.
Прибывшие на место происшествия подразделения пожарной охраны потушили огонь.
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