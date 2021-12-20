Памяти Национального Героя Азербайджана Риада Ахмедова

Автор: Акиф Гасанов,

член Правления Общественного Объединения Ветеранов

Органов Спецслужб "Альянс"

Мы проживаем жизнь сегодняшним днем и оглянувшись, вдруг замечаем, что было с нами очень давно и как зритель посторонний мы просматриваем это вновь и понимаем, что недолюбили, недодружили. И все было бы иначе, но все очень сослагательно и сложно сожалеть, если вряд ли что можно изменить.

Мы проживаем жизнь сегодняшним днем и оглянувшись, вдруг замечаем, что было с нами очень давно и как зритель посторонний мы просматриваем это вновь и понимаем, что недолюбили, недодружили. И все было бы иначе, но все очень сослагательно и сложно сожалеть, если вряд ли что можно изменить.

Риад Ахмедов - вдруг в коридоре его громкий голос и удивительно заразный смех и ты выбегаешь увидеть его, большого, улыбающегося с удивительно добрыми глазами и понимаешь, что сейчас будет очень весело и светло.

Мы сидели с Акифом Рустамовым и Раисом Шабакаевым в ресторане. Мы собрались, чтобы помянуть и вспомнить Риада, потому что наступил декабрь и скоро будет "День Чекиста" и в этот день ему получилось родиться.

Я не воевал с ним. Мне бы очень интересно было услышать об этих командировках и его подвигах, потому что с расстояния тридцатилетней давности мы понимали, что он был реально героем, смелым, начисто лишенным чувства страха и опасности. Хоть страх всегда присутствует и инстинкт самосохранения диктует самому сознанию и мало что зависит от тебя, мы часто стараемся его пересилить. Однако Риад, кажется, просто был лишен его. И ребята рассказывали о нем и это звучало настолько обыденно, потому что Риад был бесстрашен, сила его воли подавляла это чувство в зародыше. Он не боялся, к такому выводу мы пришли. Именно это, возможно, и сыграло роковую роль в его гибели. Он не отступил и отстреливался до последнего и именно благодаря ему мы все эти годы были уверены, что вернемся и победим.

И мы вернулись и победили и в полной мере отомстили за Риада. Но все это было потом, а он остался в горах под Дашалты и мы обязаны были вернуться, потому что Риад столько лет ждал нас.

И мы сидели и вспоминали не столько те бои, а сколько Риада. Веселого, живого, равно близкого и равно удаленного, с неподражаемым чувством юмора:

- Слушай, это просто анекдот, Рафик попросил, чтобы папа ему помог найти чешский унитаз!

- Ну а ты?

- Я что? Я говорю: "Ара, Рафик Балабекович, вы представляете, что папа скажет, когда я передам ему вашу просьбу? Он скажет, что пусть гадит в гостиной, его зад не заслужил права садиться на унитаз!"

- Ты прямо так и сказал? А он?

- Он аж побелел, типа, опять ты Риад, позволяешь себе лишнее!

Рафик Агаянц был заместителем начальника отдела и только Риад мог себе позволить так обрубать его, причем неоднократно.

И мы сидели и вспоминали Риада. Живого, удивительно простого с большим чистым и добрым сердцем. Мы забыли про войну, потому что о подвигах Риада в той войне много писалось и много говорилось. Это все было абсолютной истиной и для нас повторять об этом не было необходимости, потому что в этот день Риад был с нами и сидел рядом и было неудобно повторять все это при нем. Он был удивительно скромным и ему могло бы не понравиться, что мы его хвалим.

Риад был мажором, его отец работал заведующим отдела ЦК компартии Азербайджана, а при Гейдаре Алиеве это была очень серьезная должность, однако ни разу, это не проявлялось в его поведении. Потому что, он отзывался на любую просьбу - подвезти кого-то в больницу, да что там в больницу, можно было сказать ему, что ты куда-то спешишь и его бежевые "Жигули 2106" всегда была на парах.

И мы сидели и вспоминали Риада. И это было очень тепло и задушевно, потому что Риад был поводом нашей встречи, потому что прошло очень много лет и я не видел ребят очень давно. Мы будто ходили по тому коридору и запах американских сигарет, которые курил начальник отдела Ильгусейн Гусейнов витал в воздухе, хотя давно уже таких сигарет не выпускают.

- Ребята, Абидов скончался и мы собираем деньги на похороны, давайте, кто сколько скинет!

А мы знали, что в это время Абидов встречает теплоход "Гурьев", возвращающейся из Ирана и сейчас находится на причале.

Абидов сидел в одном кабинете с Риадом и хотя был старше Риада, они всегда подшучивали друг над другом.

И Риад написал некролог, в котором были такие интересные строки: "Абидов прошел большой жизненный путь от старшего опера до оперуполномоченного..." Не знаю, за какой проступок тот был понижен в должности.

И тот вернулся после встречи теплохода и был очень рассержен, а Риад его успокаивал: "Рашид муаллим, только взгляните, как вас очень уважают в отделе, никто не пожалел записать по десять рублей, а вот ваш близкий друг Иман записал только три рубля. Как-то совсем не по-дружески. И потом, Рашид муаллим, те, которых считают погибшими, долго живут!"

И никто на него не обижался, потому что он был очень добрым человеком, из тех, о которых говорят, что это человек, помеченный Судьбой.

Начались карабахские события и из Москвы прилетела группа "Альфа". Риад очень переживал и я вспомнил, как однажды, когда все очень обострилось и на площади начались серьезные процессы, он подошел ко мне и сказал: "Пойдем отсюда, здесь ловить нечего, ребята собираются в кафе "Садарак", надо перекусить, все это очень надолго"

Мы молча сидели и пили без тостов и Риад взорвался: "Вот суки, ведь сами нагнетают, сами провоцируют. Столетия прошли, а политика вся та же - разделяй и властвуй"

И мы все были шокированы ясным осознанием предательства и вероломства Центра.

"Кто-то будет стрелять в народ?" - вдруг спросил Риад

И мы все в один голос заявили: "Пусть только попробуют!"

И я был уверен, что Риад не задумываясь, встанет на защиту людей.

А потом все стало быстро меняться и Риада, конечно обидели. Он был лучшим в отделении, а назначили начальником другого. Я не хочу говорить о нем, потому что я могу быть необъективным, по мне, тот поступил некрасиво и в отношении меня. Но здесь разговор не о нем и не обо мне.

И мы сидели и вспоминали Риада. Теперь по прошествии долгого времени, когда многое стирается в памяти, я вспомнил последнюю нашу встречу. Она была мимолетной и я подумать не мог, что вижу его в последний раз.

На проспекте Нефтяников меня подрезала бежевая шестерка и остановилась, а я ехал с Шахлой. Вариантов не было, я резко затормозил и вышел скандалить, а мне навстречу шел Риад и широко улыбался.

"Как дела зятек?" - Он так меня называл, поскольку мама Шахлы была из Нахичевани, а саму Шахлу он называл невесткой.

- Привет, Риад! А я шел уже драться!

- Не надо, я хотел попрощаться с тобой и невесткой. Уволился я, ухожу в военную разведку!

- Риад, зачем тебе это? Ты же никого там не знаешь, там собрали со всего миру по нитке, ты будешь там чужой!

- Нет брат, надо уходить, ситуация не та, в конторе идет травля на нахичеванцев, нет там мне никакой перспективы, неуютно там стало!

- Риад, ведь и здесь ты воюешь неплохо, зачем тебе в тот бардак?

- Все брат решено, дай Бог свидимся!

"Как дела невестка?" - обратился он к Шахле.

- Спасибо Риад, как семья, как Мехрибан?

- Все нормально

Мы обнялись и он уехал в бессмертие.

И мы сидели и вспоминали и мы были такие старые, поседевшие, без той офицерской выправки, а Риад был такой молодой и красивый и улыбался...