https://news.day.az/society/1417734.html Назван суммарный размер пенсий, выплаченных с начала года в Азербайджане
Назван суммарный размер пенсий, выплаченных с начала года в Азербайджане
В Азербайджане обнародован суммарный размер пенсий, выплаченных пенсионерам в январе - ноябре 2021 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения, передает Day.Az.
"За 11 месяцев нынешнего года пенсионерам выплачено 4220,2 миллиона манатов, что на 117 миллионов манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении фонда.
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