https://news.day.az/society/1417736.html В Азербайджане изменили правило выдачи удостоверения личности
В Азербайджане изменили правило выдачи удостоверения личности
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждалось изменение в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджана", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменению, на удостоверении личности, которое будет выдаваться гражданину младше 15 лет, будет размещено его фото, но не будет личной подписи. При этом у гражданина младше 15 лет не будут браться отпечатки пальцев, а также в выдаваемом ему электронном документе не будет информации о росте, цвете глаз и др.
После голосования изменение было принято в последнем, третьем, чтении.
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