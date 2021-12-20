Национальное информационное агентство Узбекистана присоединилось к медиаплатформе "Тюркский мир" (Turkic.World) - ФОТО
Национальное информационное агентство Узбекистана "УзА" присоединилось к проекту "Тюркский мир" (www.turkic.world) - медиаплатформе, объединяющей новости тюркоязычных государств, созданной по инициативе Агентства международной информации Trend и турецкой Albayrak Media Group, передает Day.Az.
Отныне информационные сообщения на платформе Turkic. World будут публиковаться не только на азербайджанском, турецком, кыргызском, русском, английском, туркменском, казахском, но и на узбекском языке.
Напомним, что Национальное информационное агентство Узбекистана "УзА" является официальным источником информации в стране и ведущим информационным агентством страны.
"УзА" более 100 лет распространяет достоверную и своевременную информацию о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других важных сферах жизни общества.
Информация УзА распространяется на узбекском, русском, английском, французском, немецком, испанском, арабском, казахском и китайском языках.
Отметим, что 24 мая этого года в Баку состоялась презентация уникальной цифровой платформы "Тюркский мир" - www.turkic.world. В церемонии презентации приняли участие руководители, дипломаты тюркоязычных государств, депутаты парламента и представители общественности.
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