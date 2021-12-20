Указы и распоряжения Президента Азербайджана коснутся более 2 млн граждан

Указы и распоряжения, подписанные Президентом Азербайджана сегодня и на прошлой неделе, коснутся более двух миллионов граждан.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, эти решения являются продолжением социальных реформ и будут способствовать повышению социального благосостояния уязвимых групп населения.

Отметим, что повышение размеров пособий и стипендий в рамках указов и распоряжений Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанных 20 декабря 2021 года, коснется 732 тысяч человек, в том числе 132 тысяч докторантов и студентов. На эти цели дополнительно выделены 200 миллионов манатов.