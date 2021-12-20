Какой будет погода завтра?

21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, утром осадки постепенно прекратятся, днем будет в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным, временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 6-8° тепла, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются временами осадки, в горах снег, временами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.