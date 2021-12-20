МЧС обратилось к гражданам в связи с новогодними праздниками

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обращается к населению страны с просьбой соблюдения правил противопожарной безопасности во время празднования Нового года.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в информации говорится:

"Настоятельно рекомендуется обеспечить надежное крепление новогодней елки к полу в квартирах и других местах празднования и не допускать контактов елочных веток с потолком и стенами, использовать при подсветке исправные и соответствующие стандартам электрические приборы и устройства, говорится на сайте МЧС.

Не рекомендуется украшать елку легковоспламеняющимися деревянными игрушками и устраивать фейерверки в закрытых помещениях.

Также в местах проведения праздничных торжеств эвакуационные места должны быть огнеупорными и работоспособными, иметь запасные выходы, пространство должно быть обеспечено необходимыми средствами пожаротушения.

При оформлении гирляндами, если в электросети не используются понижающие напряжение трансформаторы, следует использовать лампы напряжением до 12 Вольт и не более 25 вольт".