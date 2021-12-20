Что за горящий объект упал в Баку?

Жители Баку сегодня утром увидели в небе движущийся на землю горящий объект.

Согласно сообщению, объект, который загорелся в воздухе, был виден из многих частей города.

На запрос Trend ответил исполнительный директор Шемахинской астрофизической обсерватории Азербайджана профессор Нариман Исмаилов, передает Day.Az.

Он сказал, что в космосе существует много небесных тел разного размера. Оно изнашивается по разным причинам, покидает свою орбиту и может лететь в любом направлении.

"Некоторые из них могут выйти на орбиту Земли. На Земле из-за высоких скоростей они нагреваются до высоких температур и разрушаются. Такие объекты называются метеорами. Когда они падают на землю, они превращаюся в осколки камней. Метеориты бывают разных размеров. Особо яркие метеоры крупных размеров называют болидами. Они превращаются в пепел еще до того, как достигают земли. Объект, наблюдаемый в небе над Баку, является одним из таких метеоров", - сказал он.