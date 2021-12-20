https://news.day.az/society/1417931.html Названо количество оказанных семьям шехидов и ветеранам войны соцуслуг
Названо количество оказанных семьям шехидов и ветеранам войны соцуслуг
В послевоенный период в Азербайджане более 35 тысячам граждан, в том числе членам семей шехидов и участникам войны, было оказано свыше 43 тысяч социальных услуг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в понедельник заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.
По его словам, из общего количества оказанных услуг более 15 тысяч связаны с социальными выплатами.
Замминистра также сообщил, что повышение соцвыплат в 2022 году коснется и этой категории граждан.
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