В Азербайджане сокращен страховой стаж по срочному трудовому договору.

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон "О страховании от безработицы", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно законопроекту, в случае, предусмотренном соответствующим пунктом закона, гражданам, имеющим страховой стаж по срочному трудовому договору минимум 30 месяцев, в течение 36 календарных месяцев с даты страхового случая будет назначена минимальная страховая выплата. В прежней редакции эта выплата назначалась в течение 35 календарных месяцев страхового стажа.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в последнем, третьем, чтении.