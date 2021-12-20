Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 77 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 5, вторую дозу получили 49, бустерную дозу - 23 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 066 951, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 140 918, вторую дозу получили 4 641 918, бустерную дозу - 1 284 115 человек.