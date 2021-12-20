Муса Гулиев о соцпособии уволенным по собственному желанию

Проводятся переговоры с Государственным агентством занятости в связи с уволенными по собственному желанию. В будущем им может быть предоставлено соцпособие.

Об этом председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев сказал в ходе обсуждения во втором чтении законопроекта "О страховании от безработицы" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он заявил, что во время пандемии была предоставлена информация об уходе с работы 327 тысяч человек.

"Отмечу, что были трудоустроены 387 тысяч человек. Часть тех, кто ушел с работы, может быть, нашел работу получше. Никто не может сказать, что их уволили, заставив написать заявление об уходе. Если и были такие случаи, то существуют необходимые структуры для обращения, можно воспользоваться своими правами", - отметил Гулиев.