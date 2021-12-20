В Азербайджане меняется порядок усыновления

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана проект изменений в Семейный кодекс был вынесен на обсуждение, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пункт 118.20 Кодекса с поправками приводится в новой редакции:

"После вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка выписка из него в течение 3 (трех) дней, заверенная усиленной электронной подписью судьи, передается посредством информационной системы "Электронный суд" в информационную систему органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти".

Пункт статьи без поправки определяет:

"Суд в течение 3 (трех) дней с момента вступления в силу решения об усыновлении ребенка обязан направить выписку из этого решения соответствующему органу исполнительной власти".

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден в первом чтении.