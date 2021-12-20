Минобороны назвало имена возвращенных азербайджанских военнослужащих

Министерство обороны Азербайджана назвало имена возвращенных в страну военнослужащих.

Как сообщили в понедельник Trend в оборонном ведомстве, двое военнослужащих азербайджанской армии - солдат-сверхсрочник Гусейнов Теймур Аладдин оглу и солдат Мустафаев Мурад Микаил оглу во второй половине дня 18 декабря заблудились ввиду неблагоприятных погодных условий и перешли на противоположную сторону в направлении государственной границы Лачинского района.

В результате проведенных переговоров сегодня было обеспечено возвращение этих военнослужащих.