https://news.day.az/society/1418052.html Минобороны назвало имена возвращенных азербайджанских военнослужащих
Минобороны назвало имена возвращенных азербайджанских военнослужащих
Министерство обороны Азербайджана назвало имена возвращенных в страну военнослужащих.
Как сообщили в понедельник Trend в оборонном ведомстве, двое военнослужащих азербайджанской армии - солдат-сверхсрочник Гусейнов Теймур Аладдин оглу и солдат Мустафаев Мурад Микаил оглу во второй половине дня 18 декабря заблудились ввиду неблагоприятных погодных условий и перешли на противоположную сторону в направлении государственной границы Лачинского района.
В результате проведенных переговоров сегодня было обеспечено возвращение этих военнослужащих.
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