https://news.day.az/society/1418129.html В Баку насмерть сбили мужчину
В Баку насмерть сбили мужчину
Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Сабунчинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Забрат.
Переходивший дорогу 34-летний Ширхан Наджафов был сбит автомобилем марки Lexus.
Мужчина погиб на месте.
По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.
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