В Баку насмерть сбили мужчину
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Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Забрат.

Переходивший дорогу 34-летний Ширхан Наджафов был сбит автомобилем марки Lexus.

Мужчина погиб на месте.

По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.