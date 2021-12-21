В Баку выпадет снег

23 и 24 декабря на Абшероне ожидается мокрый снег, местами снег, сказала во вторник руководитель национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает Day.Az.

По ее словам, в последнее время синоптики все чаще фиксируют редкие, а иногда и не наблюдавшиеся ранее сочетания воздушных масс над конкретным регионом.

"Такое сочетание ожидается над Азербайджаном 23-24 декабря. В чем необычность данного процесса?

Как правило, зимой холодные воздушные массы проникают к нам с северо-запада, севера или северо-востока, то есть из районов Скандинавии или Новой Земли, способствуя значительному похолоданию и выпадению снега. На этот раз гребень аномально холодного антициклона из районов Восточной Сибири, где температура воздуха значительно ниже нормы, нарушая обычный поток воздушных масс и двигаясь с востока на запад, 23-24 декабря достигнет нашего региона. В связи с этим на Абшероне прогнозируется мокрый снег, местами снег. Правда, формирование устойчивого снежного покрова не ожидается, потому что, несмотря на понижение температурного режима на 8-10 градусов, в столице температура воздуха будет около трех градусов тепла. А жителей горных и предгорных районов ожидает интенсивный снег, на дорогах прогнозируется гололед", - сказала Тагиева.