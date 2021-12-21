Именно директора школ являются причиной какой-либо проблемы

Каждый год десятки директоров увольняют из-за нарушений, допущенных ими в работе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на брифинге министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что образовательный процесс эффективен, когда все работает правильно.

"Мы должны говорить об изменении сути, а не формы. Не имеет значения, кто назначает директора. Главное, как мы проделываем свою работу. Также необходимо понимать позицию руководителя школы. Если в подчинении директора находится 1 500-1 700 человек, то есть большая вероятность, что именно руководитель школы является причиной какой-либо проблемы", - добавил министр.