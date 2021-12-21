Погода в Азербайджане ухудшится

В Баку и на Абшеронском полуострове с 22 по 25 декабря ожидаются дожди с перерывами, 23-24 декабря прогнозируется мокрый снег, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

"23 декабря скорость северо-западного ветра достигнет 15-18, в порывах - 20-23 метров в секунду. Температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов. С вечера 21 декабря и до вечера 24 декабря на территории Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, местами снег, в горных и предгорных районах осадки примут интенсивный характер. Скорость западного ветра достигнет 15-20, в порывах - 23-28 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 5-10 градусов, на дорогах возможна гололедица", - говорится в сообщении.