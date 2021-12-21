Эмин Амруллаев о сборе денег в школах

В Азербайджане сбор денег в школах является незаконным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на сегодняшнем брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

"Подобные случаи были даже во времена, когда я учился в средней школе. Это хроническая проблема в нашем обществе. Ассоциации родителей и учителей не имеют никакого отношения к министерству образования. Если есть нарушение закона в ассоциации, родитель может отказаться от членства, платы членского взноса и посещения собраний", - отметил министр.