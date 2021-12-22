Закон "о СМИ" обеспечит правовую поддержку журналистам и защиту со стороны государства

Новый закон "о СМИ" будет регулировать процессы развития и движения СМИ. Закон интересен с точки зрения дальнейшего уточнения и углубления правовой базы деятельности СМИ. В то же время закон важен с точки зрения уточнения ряда терминов, связанных с медиа-сектором.

Об этом Day.Az сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

"Ранее возникали вопросы о том, что такое СМИ, кто такой журналист и кто может называть себя журналистом. Старый закон не мог регулировать эти вопросы. Единая классификация и четкое определение СМИ является одним из преимуществ нового закона. Теперь станет возможно различать печатные СМИ, онлайн-СМИ и аудиовизуальные СМИ", - сказал он.

По мнению нашего собеседника, новый закон "о СМИ" открывает возможности для оказания правовой поддержки журналистам и защиты со стороны государства.

"Важно не просто принятие закона, особенно важно его применение и реализация. С этой точки зрения, агентство MEDIA играло активную роль в разработке нового закона "о СМИ". Основная ответственность за дальнейшую реализацию закона также лежит на агентстве MEDIA.

Эксперт отдельно коснулся создания реестра СМИ и журналистов.

"Я полностью поддерживаю данное нововведение в нашей стране. Реестр СМИ и удостоверения журналистов - это новшество в медийной практике Азербайджана. Новый закон также открывает путь к социальной защите журналистов, повышая экономическую независимость СМИ и расширяет масштабы экономической деятельности. То есть, закон "о СМИ" не только новый по названию и содержанию, но и отличается от предыдущего закона тем, что регулирует деятельность СМИ и всех их сегментов в более широком масштабе и создает условия для их развития", - подытожил Айдын Гулиев.

Абдул Керимханов