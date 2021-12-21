Солдат азербайджанской армии погиб в результате удара током
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Военнослужащий азербайджанской армии солдат Насиров Мушфиг Аджар оглу погиб по неосторожности от удара электрическим током, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

По факту проводится расследование.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего