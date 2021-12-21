https://news.day.az/society/1418448.html Солдат азербайджанской армии погиб в результате удара током
Солдат азербайджанской армии погиб в результате удара током
Военнослужащий азербайджанской армии солдат Насиров Мушфиг Аджар оглу погиб по неосторожности от удара электрическим током, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
По факту проводится расследование.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего
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