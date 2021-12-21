https://news.day.az/society/1418451.html В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом, 1 452 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
14 пациентов с коронавирусом скончались.
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