В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом
Depozit faizini öncədən al!

В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом, 1 452 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.