Конфисковано имущество Вугара Сафарли

Конфисковано имущество бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в приговоре, вынесенном сегодня на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.

Отмечено, что его дома в Хатаинском районе столицы и в Исмаиллинском районе конфискованы, наложен арест на его банковский счет.