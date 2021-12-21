https://news.day.az/society/1418453.html Конфисковано имущество Вугара Сафарли
Конфисковано имущество Вугара Сафарли
Конфисковано имущество бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в приговоре, вынесенном сегодня на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.
Отмечено, что его дома в Хатаинском районе столицы и в Исмаиллинском районе конфискованы, наложен арест на его банковский счет.
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