Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 30 365 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 758, вторую дозу получили 3 985, бустерную дозу - 22 622 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 097 316, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 144 676, вторую дозу получили 4 645 903, бустерную дозу - 1 306 737 человек.