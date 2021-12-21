В Азербайджане призывают создавать региональные города

Для предотвращения переселения населения в столицу необходимо создавать региональные города, способные конкурировать с Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением выступил академик НАНА, директор Института географии имени Гасана Алиева, доктор географических наук Закир Эминов.

Академик НАНА счел целесообразным централизованное управление экономически неактивными районами и отметил, что для более эффективной деятельности необходим переход на новую систему административного управления и централизация полномочий.

Закир Эминов отметил, что необходимо учитывать потенциал Азербайджана в области сельского хозяйства и строить агропромышленные комплексы.

"Необходимо создавать региональные города, способные конкурировать с Баку. Развитие в этих городах крупных промышленных объектов, сфер обслуживания создаст основу как для обеспечения занятости жителей данной территорий, так и для получения доходов", - заявил Эминов.