Сегодня в 19:59:18 в Азербайджане наступила зима.

Как сообщает Day.Az, в это время ось вращения Земли образует самый большой угол с направлением Солнца, или Солнце находится на минимальной высоте (26⁰) от горизонта. В этот день наблюдаются самый короткий день и самая длинная ночь в году.

В этот день наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. Продолжительность светового дня 9 часов 17 мин. 22 секунды, а продолжительность ночи 14 часов 42 минуты. 38 секунд.