https://news.day.az/society/1418540.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
22 декабря, в 08:09, в Саатлы произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
"Эпицентр подземных толчков находился в 21 километре к юго-востоку от Саатлинской сейсмостанции. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров", - отметили в сейсмослужбе.
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