В Баку «Jeep» насмерть сбил супружескую пару

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге в направлении Мардакянского шоссе в Хазарском районе столицы.

Автомобиль марки "Jeep-Grand Cherokee", управляемый жителем Баку Ровшаном Аскеровым, сбил переходивших дорогу Мохтрам Кязымову (1961 г.р.) и ее мужа Захида Кязимова (1957 г.р.). От полученных травм пешеходы скончались на месте ДТП.

По факту в Управлении полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело.