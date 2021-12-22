https://news.day.az/society/1418554.html В Баку «Jeep» насмерть сбил супружескую пару
В Баку «Jeep» насмерть сбил супружескую пару
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге в направлении Мардакянского шоссе в Хазарском районе столицы.
Автомобиль марки "Jeep-Grand Cherokee", управляемый жителем Баку Ровшаном Аскеровым, сбил переходивших дорогу Мохтрам Кязымову (1961 г.р.) и ее мужа Захида Кязимова (1957 г.р.). От полученных травм пешеходы скончались на месте ДТП.
По факту в Управлении полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело.
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